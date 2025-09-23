Assemblea generale Onu, Guterres: “Umanità è entrata in era di sconvolgimenti e sofferenza”

(LaPresse) – L’umanità è entrata in “un’era di sconvolgimenti sconsiderati e incessante sofferenza umana”. E’ il messaggio del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres nel suo intervento di apertura davanti all’Assemblea Generale dell’Onu. “In che mondo scegliamo di vivere? Un mondo di forza bruta o un mondo delle leggi”, ha aggiunto Guterres.

La grande settimana di riunioni dell’Assemblea Generale è iniziata lunedì con una serie di eventi, tra cui una conferenza sul conflitto israelo-palestinese e la soluzione a due Stati nella quale vari Paesi, tra cui la Francia, hanno annunciato il riconoscimento dello Stato palestinese.