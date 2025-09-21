Pontida, Fedriga: “Vannacci? È toscano, non sa tagliare la polenta"

(LaPresse) – Breve giro tra gli stand allestiti accanto al pratone di Pontida per il leader della Lega, Matteo Salvini, insieme alla compagna Francesca Verdini, in occasione del raduno del partito di via Bellerio. Salvini si è concesso per selfie e foto con i giovani e i militanti del Carroccio e poi ha partecipato al taglio della polenta allo stand della Lega Fvg con il governatore Massimiliano Fedriga che scherzando ha risposto a chi gli chiedeva se Vannacci fosse così bravo: “È toscano, non sa tagliarla”.