Roma, il Disability Pride sfila davanti a Palazzo Chigi

Un corteo nel centro di Roma per chiedere ai decisori politici più attenzione alle persone disabili. È l’obiettivo del ‘Disability Pride Italia‘ che ha visto scendere in piazza numerose associazioni che si battono per l’inclusività in ogni sua forma. Emergency, Circolo Mario Mieli, Amnesty International, SOD Italia, Fincop, Anpi. Tutti in corteo da Piazza Santi Apostoli a Piazza del Popolo per sfilare soprattutto davanti alla sede del governo a Palazzo Chigi. “Stiamo verificando una cosa che in passato non era accaduta: di solito veniamo ricevuti dalle Istituzioni. Questo contatto sta venendo meno“, racconta Francesco Paolo Dho, presidente di Fincop Lazio, la federazione che dà voce a chi soffre di incontinenza e disfunzione del pavimento pelvico. Dho si occupa anche di tecnologie nel campo della mobilità per persone disabili e, come tanti, è sceso in piazza in carrozzina. “Se la politica non considera l’utente finale è ovvio che le soluzioni non sono le migliori”, continua. “Si potrebbero risparmiare molti soldi e avere un servizio migliore”. In coda al corteo sfilano alcuni fondamentali mezzi di trasporto per le persone disabili come ambulanze e taxi attrezzati. “I diritti sono sempre più negati e noi siamo qui a manifestare le stesse cose di dieci anni fa”, dice Diana Vitali, presidente di SOD Italia, impegnata nella fornitura di carrozzine da corsa. “Ci fa rabbia vedere che i diritti delle persone fragili non sono rispettati, in alcuni paesi perfino il diritto alla vita. Ma non ci arrendiamo e continuiamo a scendere in piazza”. Sono molte infatti anche le bandiere palestinesi e i cori a sostegno della popolazione di Gaza e Cisgiordania. “I diritti a non essere discriminati così come il diritto alla salute, i diritti sessuali, economici e sociali sono diritti umani e ogni persona ne deve poter godere a pieno“, dichiara Martina Chichi di Amnesty International Italia: “Ci sono persone fragili, come quelle con disabilità o neurodivergenti, che sicuramente affrontano un rischio più alto di altri”.