Gaza, l'esercito di Israele pubblica il filmato dell'offensiva di terra nella Striscia

(LaPresse) L’esercito israeliano ha diffuso alcune immagini delle operazioni delle truppe a Gaza, mentre ha dato il via all’offensiva di terra nella città, costringendo migliaia di residenti a fuggire. Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno dichiarato che “le truppe stanno eliminando terroristi in rapidi scontri mirati utilizzando fuoco di carri armati, droni armati e raid aerei, smantellando infrastrutture terroristiche e individuando armi nella zona”. Molti civili stanno cercando di spostarsi verso la Striscia di Gaza meridionale, dopo l’ordine di evacuazione totale diramato dall’esercito israeliano. Circa un milione di persone vive nella più grande città palestinese, già devastata dai raid precedenti e colpita da una grave carestia.