Elezioni in Malawi: si vota presidente, Parlamento e consigli locali

Urne aperte in Malawi per eleggere il presidente, i 229 membri dell’Assemblea Nazionale e oltre 500 consiglieri delle amministrazioni locali. Si tratta della prima consultazione generale dopo l’annullamento delle presidenziali del 2019, rifatte l’anno successivo a causa di diffuse irregolarità. Allora la Corte aveva invalidato la vittoria del presidente in carica Peter Mutharika e ordinato nuove elezioni, vinte nel 2020 da Lazarus Chakwera.

I candidati alla presidenza

Anche questa volta i due principali sfidanti sono Chakwera, attuale capo di Stato, e Mutharika. La Commissione elettorale è sotto forte scrutinio per garantire un voto libero e trasparente, mentre suscita polemiche la scelta di Mutharika di candidare come vicepresidente l’ex presidente della Commissione, criticato per la gestione del voto 2019. Secondo la nuova legge elettorale, il candidato vincente dovrà ottenere la maggioranza assoluta (50%+1). Gli analisti ritengono probabile un ballottaggio tra Chakwera e Mutharika. I risultati dovranno essere annunciati entro una settimana dalla chiusura dei seggi.