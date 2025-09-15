Mattarella riceve premio Burgio: "Privilegio accostamento a insigne italiano"

(LaPresse) “Per me è un grande piacere dare a tutti il benvenuto al Quirinale, con esponenti della pediatria ma non soltanto, anche dell’arte e dello spettacolo con una presenza così ampia e qualificata che rende solenne questa” occasione. “Ringrazio molto il magnifico rettore, il presidente della Fondazione San Matteo, il professore Marseglia per i loro interventi e per le generose espressioni della motivazione. Esprimo la mia riconoscenza per l’onore fattomi con il conferimento del premio, che ho ritenuto di accettare per il grande rispetto nei confronti dell’Università di Pavia, della Fondazione San Matteo, della scuola pediatrica pavese e delle scuole pediatriche italiane. Ha contribuito in alta misure il nome a cui il premio è intitolato, il professor Roberto Burgio che ho conosciuto, apprezzato e ammirato per la sua opera”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale, ricevendo il premio Burgio ‘Dalla parte dei bambini’. “Avverto il privilegio di essere accostato oggi alla figura di un insegne italiano e – mi sarà consentito – di un luminare palermitano. Soleva dire che i pediatri sono una sorta di antenna sociale, ponendo in evidenza la funzione che svolgono nella continuità e nello sviluppo di una società. Rigore scientifico e osservazione clinica hanno caratterizzato la sua esperienza di medico e di docente nell’ambito del contributo della pediatria italiana alla crescita della condizione di salute infantile. Non era casuale il suo strenuo sostegno alla pratica dei vaccini nell’età pediatrica così come la lungimiranza nell’interdisciplinarità, che si sta fortunatamente riaffermando nel mondo della scienza”, ha aggiunto Mattarella.