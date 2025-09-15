Israele, Netanyahu incontra Rubio a Gerusalemme

(LaPresse) Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha incontrato oggi a Gerusalemme il segretario di Stato americano Marco Rubio, giunto nel Paese domenica mentre l’esercito intensifica le operazioni nel nord della Striscia di Gaza. Prima della visita di due giorni, Rubio aveva dichiarato che avrebbe chiesto ai vertici israeliani chiarimenti sulla loro visione di un percorso futuro per Gaza, dopo l’attacco israeliano della scorsa settimana contro leader di Hamas in Qatar, che ha compromesso i tentativi di mediazione per porre fine al conflitto. Il viaggio del capo della diplomazia Usa rappresenta anche un segnale di sostegno a Israele, sempre più isolato sul piano internazionale, alla vigilia di un dibattito acceso alle Nazioni Unite sulla creazione di uno Stato palestinese.