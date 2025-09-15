Emmy Awards 2025, trionfano "The Studio" e "Adolescence"

(LaPresse) La cerimonia degli Emmy Awards 2025 ha premiato i migliori talenti televisivi, con “The Studio” che ha fatto incetta di riconoscimenti, vincendo il premio come Miglior Serie Comica e stabilendo un record di vittorie stagionali nel genere, con ben 13 trofei. Co-creatore Seth Rogen, accompagnato dal cast e dalla troupe, ha celebrato il trionfo, conquistando anche i premi per Miglior Regia e Miglior Scrittura, insieme a Evan Goldberg. “The Pitt” ha trionfato come Miglior Serie Drammatica, con Noah Wyle che ha vinto finalmente il suo primo Emmy come Miglior Attore in una Serie Drammatica, dopo cinque nomination senza vittorie. Katherine LaNasa ha ottenuto il premio come Miglior Attrice Non Protagonista in una Serie Drammatica. “Adolescence” di Netflix ha ottenuto ben sei vittorie, tra cui Miglior Attore per Stephen Graham e il premio per Miglior Attore Non Protagonista a Owen Cooper, che è diventato il vincitore più giovane in oltre 40 anni. Cooper, commosso, ha parlato del suo incredibile percorso, dall’inizio delle sue lezioni di recitazione alla vittoria dell’Emmy. Erin Doherty ha vinto come Miglior Attrice Non Protagonista, mentre Graham ha conquistato anche il premio per la Miglior Scrittura. Cristin Milioti ha vinto come Miglior Attrice in una Miniserie per “The Penguin”, mentre Britt Lower e Tramell Tillman hanno vinto i premi come Miglior Attrice e Miglior Attore Non Protagonista in una Serie Drammatica per “Severance”. Infine, Jean Smart ha battuto il suo stesso record vincendo per la quarta volta il premio come Miglior Attrice in una Commedia per “Hacks”, e la sua collega di scena Hannah Einbinder ha vinto come Miglior Attrice Non Protagonista.