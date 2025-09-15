Emmy Awards 2025, Javier Bardem indossa la kefiah: "Free Palestine"

(LaPresse) Durante la 77ª edizione degli Emmy Awards 2025 a Los Angeles, Javier Bardem ha usato il palco per esprimere le sue convinzioni politiche, indossando una kefiah al collo e parlando del suo sostegno alla Palestina. Intervistato sul tappeto rosso, Bardem ha denunciato il genocidio a Gaza, riferendosi alle dichiarazioni dell’Associazione Internazionale degli Studiosi di Genocidio (IAGS) che ha definito gli eventi in corso come un genocidio. L’attore ha chiesto un blocco commerciale e diplomatico contro Israele e sanzioni per fermare quello che ha definito “genocidio” e “apartheid” contro il popolo palestinese. Bardem ha anche menzionato Film Workers for Palestine, un gruppo che include nomi come Emma Stone, Ayo Edebiri e Olivia Colman, impegnato nel boicottare le istituzioni cinematografiche israeliane coinvolte, secondo il gruppo, nelle violazioni dei diritti umani. Bardem ha precisato che l’azione non è contro le persone, ma contro le aziende e istituzioni complici delle violazioni, sottolineando che l’obiettivo è fermare l’oppressione del popolo palestinese. Il suo intervento agli Emmy si inserisce in una crescente campagna di attivismo contro le politiche israeliane nei confronti della Palestina.