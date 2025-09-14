Napoli, manifestazione pro Pal contro la presenza di Ehud Olmert

(LaPresse) A Napoli, la presenza dell’ex primo ministro israeliano Ehud Olmert al convegno “Falafel e democrazia” ha causato una chiusura totale al traffico in via Carbonara, zona che ospita l’evento. Le forze di polizia hanno bloccato l’accesso alla strada con camionette, impedendo il passaggio di auto e moto sulla via che collega via Foria a piazza Garibaldi. Il convegno vede la partecipazione anche di Nasser Al-Kidwa, ex ministro degli Esteri dell’Autorità Nazionale Palestinese, che interverrà in videocollegamento. Nell’area, un piccolo gruppo di giovani ha atteso l’evento, sventolando bandiere palestinesi, mentre la zona è stata monitorata dalla polizia per garantire la sicurezza.