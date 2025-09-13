Washington, il panda gigante Qing Bao festeggia il suo quarto compleanno

(LaPresse) Qing Bao, panda gigante femmina dello Zoo Nazionale di Washington, ha festeggiato il suo quarto compleanno con dolcetti in scatola e una torta di frutta ghiacciata. È il suo primo compleanno nella capitale degli Stati Uniti. Qing Bao è arrivata insieme a Bao Li nell’ambito di un accordo decennale iniziato nell’ottobre 2024. I primi panda giganti sono arrivati negli Stati Uniti nel 1972 grazie al programma di conservazione dello Smithsonian, che ha contribuito in modo significativo al recupero della specie, portando alla sua rimozione dalla lista degli animali in pericolo nel 2016.