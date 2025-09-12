Ordigno contro 'La Strada', l'assemblea del centro sociale: "A Roma escalation crescente"

“Tutto questo le forze che si sentono partecipi di un vincolo democratico non possono permetterlo e devono intervenire. Perché non dobbiamo aspettare che qualcuno si faccia troppo male, a Garbatella, al Manara e in giro per la città. Perché abbiamo capito quello che sta per accadere”. Queste le parole degli attivisti del centro sociale ‘La Strada’ di Roma, riuniti in assemblea pubblica dopo che questa mattina, venerdì, all’alba un ordigno rudimentale è stato fatto esplodere davanti all’ingresso del centro. Per il collettivo ‘La Strada’ la responsabilità sarebbe riconducibile ad ambienti filo-israeliani, e gli attivisti richiamano il precedente del liceo Manara nel quartiere Monteverde, che a febbraio era stato vandalizzato con messaggi intimidatori nei confronti del collettivo antifascista della scuola. “Non possiamo più nascondere che da oggi c’è, in qualche modo, un solco. Lo avevamo già tracciato prima: Garbatella, Monteverde, in tanti luoghi di questa città dove abbiamo visto un’escalation crescente. Tutto quello che accadrà da questo momento in poi è sotto la luce del sole. Queste persone sono note“, si è sentito ancora nell’assemblea.