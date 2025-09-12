Omicidio Charlie Kirk, governatore Utah: "Su un bossolo del killer la scritta 'Bella Ciao'"

“Lo abbiamo preso“. Ha aperto così la sua conferenza stampa il governatore dello Utah, Spencer Cox, confermando la cattura del 22enne Tyler Robinson, presunto killer dell’influencer di destra Charlie Kirk. Il giovane avrebbe confessato il delitto a un membro della sua famiglia, che a sua volta ha contattato un amico di famiglia che ha informato la polizia. Cox ha anche detto che su uno dei bossoli inesplosi trovati insieme all’arma con cui Robinson avrebbe commesso l’omicidio era incisa la scritta ‘Bella Ciao’.