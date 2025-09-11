Roberto Bolle e il nuovo BalloRosso a Milano

Milano ha ospitato il nuovo BalloRosso di Roberto Bolle: oltre 1.500 ballerini da tutta Italia si sono radunati davanti all’Arco della Pace per una coreografia collettiva sulle note del Bolero di Maurice Ravel. Le suggestive immagini dall’alto mostrano un organismo unico che pulsa e danza, celebrando la bellezza e la condivisione della danza.

L’evento ha chiuso l’ottava edizione di OnDance che ha segnato un record di partecipanti. Parte del BalloRosso è visibile sui social di OnDance, mentre il Ballo in Bianco, la più grande lezione di danza alla sbarra del mondo, andrà in onda su Rai1 domenica 14 settembre alle 9.50, condotto da Cristiana Capotondi, simbolo dell’unione e della passione per la danza in tutta Italia.