Napoli, inaugurata la stazione EAV realizzata da Anish Kapoor a Monte Sant'Angelo

È stata inaugurata oggi la nuova stazione Monte Sant’Angelo della Linea 7 della metropolitana EAV, progettata dall’artista internazionale Anish Kapoor. Alla cerimonia ha partecipato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha sottolineato l’importanza dell’opera per il patrimonio urbano e culturale della città. Kapoor ha spiegato il concept della stazione: «Ho voluto provare a ribaltare la bocca del Vesuvio, in modo che entrasse nella Terra.

Richiamando la presenza del Vesuvio e rappresentando una discesa all’interno della Terra… sono cresciuto a Bombay e sento una profonda connessione con Napoli, città che considero mia». La stazione si distingue per il forte impatto artistico e simbolico, integrando arte contemporanea e trasporto pubblico, e rappresenta un nuovo punto di riferimento per la mobilità e la cultura della città partenopea.