Gaza, Netanyahu: "Non ci sarà uno Stato palestinese"

(LaPresse) Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ribadito con fermezza: “Uno Stato palestinese non sarà creato”. Le dichiarazioni del premier sono arrivate durante la cerimonia per la firma di un accordo quadro per la costruzione di un grande numero di unità abitative nell’insediamento di Ma’ale Adumim, in Cisgiordania, inclusa l’area strategica di E1. Secondo i palestinesi e le organizzazioni per i diritti umani, lo sviluppo di questo insediamento comprometterebbe definitivamente la possibilità di creare uno Stato palestinese. Netanyahu ha annunciato che la città raddoppierà la sua popolazione, raggiungendo circa 70.000 abitanti entro cinque anni. Attualmente, oltre 700.000 coloni israeliani vivono in Cisgiordania e a Gerusalemme Est. L’area di E1 è particolarmente controversa, in quanto rappresenta uno degli ultimi collegamenti geografici tra le città palestinesi di Ramallah, a nord, e Betlemme, a sud.