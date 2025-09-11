Charlie Kirk, Trump: “Era un gigante, per lui la Medal of Freedom”

(LaPresse) In occasione del solenne 24° anniversario degli attentati dell’11 settembre, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che conferirà postumo la Medaglia Presidenziale della Libertà all’attivista conservatore Charlie Kirk, ucciso a colpi di pistola durante un evento universitario nello Utah. In un discorso al Pentagono, l’inquilino della Casa Bianca ha espresso “l’orrore e il dolore” che gli americani provano alla notizia dell’uccisione di Kirk e ha elogiato l’impatto di Kirk sulla politica conservatrice. “Charlie era un gigante della sua generazione, un paladino della libertà e un’ispirazione per milioni e milioni di persone”, ha detto Trump.