Elio onora il mondo di Enzo Jannacci: "Io a Sanremo solo se mi affidano il Festival"

Elio torna al Teatro Olimpico, a Roma, il 9 dicembre assieme a una band di giovanissimi virtuosi nello show ‘Quando un musicista ride’ dedicato al mondo di Enzo Jannacci. “Si tratta di uno spettacolo che segue il precedente su Jannacci, su tanti artisti che fanno parte del suo mondo. Parto da lui per poi esplorare Giorgio Gaber, Cochi e Renato, Clem Sacco, i Gufi, artisti di quel mondo milanese degli anni ’60-’70 le cui canzoni di 30-40-50 anni sembra di ascoltarle come fossero nuove”, racconta il cantante e musicista a LaPresse. “Se torno a Sanremo? Non lo so, andarci a cantare mi sembra di esserci stato già troppe volte quindi direi di no. Ma se mi affidano la conduzione e tutto il Festival allora sì ci vado”.