Coltivazione e detenzione di marijuana: un arresto a Cisterna di Latina

Un 60enne è stato arrestato a Cisterna, in provincia di Latina, nel corso di un’operazione mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, con precedenti specifici in materia di droga, aveva avviato una fiorente coltivazione di piante di marijuana su un terreno a lui riconducibile. Le attività investigative dei poliziotti della sezione Anticrimine del Commissariato di Cisterna di Latina hanno permesso di raccogliere fondati indizi in merito alla presenza di una coltivazione illegale riscontrata attraverso gli accertamenti sul posto che hanno confermato la presenza di oltre 100 piante di marijuana di altezza pari a circa 1,70 metri, la cui maturazione, essiccazione e successiva vendita avrebbe fruttato migliaia di euro sul mercato illecito.

Durante la perquisizione dell’abitazione, gli agenti hanno rinvenuto un intero piano adibito all’essiccazione della sostanza, nonché circa 3,9 chilogrammi di marijuana già essiccata, confezionata e pronta per la vendita al dettaglio. Inoltre, è stato sequestrato materiale per il confezionamento e per la pesatura della droga. L’uomo, al termine degli accertamenti di rito, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di coltivazione illegale di piante di marijuana e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di convalida.