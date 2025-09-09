Addio a Stefano Benni, da Bar Sport alle 'battute' di Grillo

La cultura italiana dice addio a Stefano Benni. A 78 anni è morto il papà di ‘Bar Sport’ e di tanti altri romanzi che lo hanno reso celebre a cavallo tra la fine degli anni ’70 e gli anni ’90. Benni è stato un apprezzato scrittore, umorista, giornalista, sceneggiatore, poeta e drammaturgo. Autore di numerosi romanzi di successo a partire appunto dal celebre ‘Bar Sport’ nel 1976, ambientato nel mondo dei bar bolognesi e da cui è stato poi tratto anche un film. Come giornalista e autore satirico ha collaborato con i settimanali ‘L’Espresso’ e ‘Panorama’, con i satirici ‘Cuore’ e ‘Tango’. Benni è stato anche un apprezzato autore televisivo, tra le sue collaborazioni più importanti quella con un giovane Belle Grillo per cui era ‘battutista’. ‘Lupo’, così era soprannominato, da qualche anno si era ritirato a vita privata per motivi di salute.