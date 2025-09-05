Venezia 82, presentato fuori concorso il doc della Difesa 'Anime di coraggio'

(LaPresse) – In occasione dell’82ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia il Ministero della Difesa e la Marina Militare hanno presentato il documentario fuori concorso ‘Anime di coraggio‘, che racconta la vita a bordo della nave Montecuccoli che, al termine di un lungo periplo del mondo, si prepara ad affrontare un’ultima sfida: l’attraversamento del Mar Rosso per tornare nel Mediterraneo. “Una storia di successo, perché sono eccezionali le persone che scelgono di servire un Paese” ha detto il ministro della Difesa Crosetto. “Una veste insolita che ci consente di avvicinarci agli altri” sottolinea il capitano di fregata Alessandro Troia. “Il prodotto realizzato permette a tutti di entrare nella nave, di vedere i ritmi, come ci si addestra, permettendo di conoscere questa realtà” precisa il sottotenente di vascello Salvatore Mazzola.