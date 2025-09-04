Accesso Archivi

Accesso Archivi

giovedì 4 settembre 2025

Ultima ora

Usa, caccia militari sorvolano la Casa Bianca all'arrivo del presidente polacco Nawrocki

(LaPresse) Accoglienza calorosa alla Casa Bianca per il presidente polacco Karol Nawrocki, ricevuto dal leader statunitense Donald Trump. I due si sono salutati con un’amichevole pacca sulla spalla e un ampio sorriso, davanti al South Portico della residenza presidenziale. Poco dopo, lo spettacolare sorvolo di quattro caccia F-35, seguiti da una seconda formazione di quattro F-16, ha reso omaggio all’incontro ufficiale tra i due capi di Stato. Trump e Nawrocki si sono poi diretti all’interno della Casa Bianca per proseguire l’incontro a porte chiuse.