Usa, caccia militari sorvolano la Casa Bianca all'arrivo del presidente polacco Nawrocki

(LaPresse) Accoglienza calorosa alla Casa Bianca per il presidente polacco Karol Nawrocki, ricevuto dal leader statunitense Donald Trump. I due si sono salutati con un’amichevole pacca sulla spalla e un ampio sorriso, davanti al South Portico della residenza presidenziale. Poco dopo, lo spettacolare sorvolo di quattro caccia F-35, seguiti da una seconda formazione di quattro F-16, ha reso omaggio all’incontro ufficiale tra i due capi di Stato. Trump e Nawrocki si sono poi diretti all’interno della Casa Bianca per proseguire l’incontro a porte chiuse.