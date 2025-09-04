Indonesia, trovato l'elicottero precipitato nel Borneo: recuperato un corpo

(LaPresse) Una squadra di soccorso indonesiana ha raggiunto mercoledì il relitto di un elicottero caduto lo scorso 1 settembre nelle foreste del Borneo. Durante le operazioni è stato recuperato un corpo. A bordo del velivolo, un Airbus BK117 D-3 della compagnia Eastindo Air, viaggiavano otto persone: due membri dell’equipaggio e sei passeggeri. Sette risultano ancora dispersi. Le ricerche sono complicate dal maltempo e dal calare dell’oscurità, ha dichiarato l’Agenzia nazionale per la ricerca e il soccorso. L’elicottero era decollato il 1° settembre dall’aeroporto del distretto di Kotabaru, nella provincia indonesiana del Kalimantan meridionale, perdendo il contatto con la torre di controllo circa otto minuti dopo il decollo. Da allora era in corso una vasta operazione di ricerca nell’area forestale di Mantewe. I soccorritori hanno trovato un corpo a circa 100 metri dal relitto, mentre le prime osservazioni indicano che altre vittime si trovino all’interno dell’aeromobile bruciato. Il numero esatto non è stato confermato. L’incidente ha richiesto un imponente dispiegamento di forze, con squadre di terra e mezzi aerei impegnati nella ricerca. Le autorità indonesiane non hanno ancora chiarito le cause dello schianto, mentre i soccorritori continuano a lavorare in condizioni difficili a causa delle piogge e della scarsa visibilità.