Serie A, Simonelli: "Da oggi ci chiamiamo Lega Calcio Serie A"

“Assemblea positiva, quasi tutte delibere sono state approvare a unanimità. Tra le modifiche statutarie che abbiamo approvato c’è quella che abbiamo cambiato nome: non più Lega Nazionale Professionisti Serie A, ma Lega Calcio Serie A. Rimettiamo Calcio al centro”. Lo ha detto Ezio Simonelli presidente della Lega Calcio Serie A, al termine dell’assemblea con i presidenti dei club. “Abbiamo approvato delibere tecniche tra cui pacchetti highlights con modulazione diverse, per aumentare visibilità del prodotto e parlato dei diritti internazionali in alcuni paesi che dobbiamo cercare di coprire meglio. Analisi del budget preventivo con investimenti in pipeline tra cui la Tv che abbiamo lanciato, con idea di essere sempre a contato con nostri tifosi e fornire prodotti sempre più di qualità”, ha concluso Simonelli.