giovedì 28 agosto 2025

Israele, il video del ministero degli Esteri: “Nei mercati di Gaza c’è cibo, il resto sono bugie”

Un video diffuso su Youtube dall’account del ministero degli Esteri di Israele, mostra quelli che vengono descritti come video girati nelle ultime settimane nei mercati alimentari di Gaza, per provare a smentire le denunce di carestia in atto nella Striscia, provocata dai blocchi agli aiuti imposti da Israele, come riportato anche dall’Onu. “Politici cinici e media di parte stanno mentendo – dice una voce nel video – Le immagini no. Queste sono riprese reali dei mercati alimentari di Gaza. Luglio e Agosto 2025. C’è cibo a Gaza. Qualsiasi altra affermazione è una bugia”. Questo stesso messaggio appare sempre più spesso prima della visualizzazione di un normale video su Youtube, come inserzione pubblicitaria.