Gaza, padre Romanelli: "Oggi attacchi a 700 metri dalla parrocchia della Sacra Famiglia"

Continua a essere difficile la situazione nel quartiere della parrocchia della Sacra Famiglia a Gaza. Come postato su Facebook dal parroco padre Gabriel Romanelli questa mattina ci sono stati bombardamenti a 700 metri dalla chiesa. Ieri padre Romanelli ha mandato anche un messaggio per la chiusura della 75esima Settimana Liturgica che si è tenuta a Napoli. “Quello che ormai io soffrirò con i miei figli e con i miei amici è la realtà che continuo a vivere insieme al mio popolo. Sentiamo davvero l’opera di Dio, la grazia di Dio, che continua a pulsare nella porta del nostro cuore e ci aiuta a dare senso a tutto quello che stiamo vivendo”, ha detto Romanelli nel messaggio condiviso dall’arcivescovo, cardinale Domenico Battaglia. Romanelli ha aggiunto: “La preghiera ci sta dando coraggio, la preghiera ci sta dando forza, la preghiera ci sta dando anche serenità. E noi la stiamo sentendo arrivare, come un sostegno che ci accompagna nelle difficoltà”. Il Cardinale Battaglia ha fatto proprio questo appello, ricordando che “proprio nel buio della sofferenza, la preghiera diventa luce e la liturgia diventa forza che consola e sostiene”.