Francia, l'arrivo del cancelliere Merz in Costa Azzurra per incontrare Macron: le immagini

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz è arrivato in Francia, ospitato dal presidente Emmanuel Macron – e dalla moglie Brigitte – nella residenza estiva Fort de Brégançon, a Bormes-les-Mimosas sulla Costa Azzurra. L’incontro avviene un giorno prima delle consultazioni franco-tedesche sulla politica economica e di sicurezza a Tolone. Secondo l’Eliseo, si dovrà stabilire un programma comune sia per le relazioni tra i due Paesi sia per la politica europea. Il rapporto di Macron con Merz è considerato significativamente migliore di quello con i suo predecessore Scholz.