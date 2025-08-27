Guinness World Records compie 70 anni: ecco i nuovi record da battere

Guinness World Records compie 70 anni e per festeggiare ha pubblicato altri 70 nuovi record da battere. L’elenco include primati come il lancio della bottiglia più lontano, il lancio della moneta più alto, il maggior numero di magliette indossate in un minuto, il maggior numero di battute di mano in 30 secondi, il maggior numero di caffetterie visitate in un mese e il maggior numero di biscotti della fortuna mangiati in un minuto. “Questo è un modo per invogliare le persone a provare l’emozione di tentare un record”, ha dichiarato Marco Frigatti, giudice del Guinness World Records e vicepresidente senior, durante un’intervista a Londra.

“Quando si pensa ai record, ce ne sono così tanti che non si sa davvero da dove cominciare. Per questo abbiamo lanciato sul nostro sito web questo nuovo selettore di record: basta rispondere a cinque domande e il selettore ti dirà che tipo di record potresti battere“. Fondato a Londra nell’agosto 1955, il Guinness World Records riceve quasi 1.000 candidature ogni settimana. ”L’immaginazione delle persone in tutto il mondo è infinita e ci sono sempre cose nuove”, aggiunge Frigatti. “La tecnologia offre nuove idee. Ad esempio, recentemente abbiamo avuto molti record relativi ai droni. Ora stiamo esaminando i record relativi all’intelligenza artificiale”.