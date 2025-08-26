Accesso Archivi

Accesso Archivi

martedì 26 agosto 2025

Ultima ora

Bulgaria, sul Mar Nero lo spettacolo del festival degli aquiloni

Aquiloni colorati danzano nel vento sopra le spiagge sabbiose della costa del Mar Nero in Bulgaria. Torna per il quinto anno sulla spiaggia di Varvara e per il sesto a Sinemorets l’International Kite Festival Via Pontica. La rassegna segue l’antica rotta migratoria degli uccelli lungo il litorale, da Sinemorets a sud fino a Shabla a nord. Il festival attira visitatori internazionali e appassionati di aquiloni. Aquiloni giganti a forma di orsi, tigri, coccinelle, uccelli e, in particolare, polpi riempiono i cieli, mentre club internazionali e artisti aerei mostrano le loro ultime creazioni.