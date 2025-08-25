Ripartita la nave crociera in avaria a Ponza: naviga verso Napoli

È ripartita la nave da crociera ‘World Europa’ della compagnia Msc, che lunedì mattina ha riscontrato un problema di natura elettrica ai motori a 8 miglia nautiche a sud-ovest dell’isola di Ponza, mentre era in navigazione da Genova verso Napoli. La nave, fa sapere Msc, “è attualmente in navigazione verso il porto di Napoli di destinazione con sistema di propulsione parzialmente ripristinato. Una verifica tecnica approfondita sarà effettuata non appena la nave avrà raggiunto lo scalo previsto”. Tutti i servizi a bordo, compreso l’intrattenimento, continuano a funzionare regolarmente. L’arrivo nel porto partenopeo è previsto entro le 21 di questa sera, lunedì. Dopo lo sbarco degli ospiti la nave sarà soggetta a un’ulteriore ispezione e, all’esito dei controlli, potrà partire domani, martedì, per Messina.