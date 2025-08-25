Gaza, i reportage di Mariam Dagga uccisa nel raid sull'ospedale Nasser

Gli effetti della malnutrizione sui bambini della Striscia di Gaza, i soccorsi delle persone ferite nei raid israeliani, le corse disperate per gli aiuti umanitari, la distruzione di strade ed edifici, il lutto e i funerali di chi ha perso la vita dopo gli attacchi. Ecco alcune immagini dai reportage di Mariam Dagga, la giornalista 33enne che dal 2023 lavorava come freelance per Associated Press nella Striscia di Gaza e che è rimasta uccisa lunedì in un attacco dell’Idf sull’ospedale Nasser di Khan Younis. Dagga, che ha un figlio di 12 anni evacuato da Gaza all’inizio della guerra, lavorava spesso al Nasser e recentemente aveva riportato le difficoltà dei medici dell’ospedale nel salvare i bambini dalla fame.