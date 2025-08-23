Roma, parte l'era Gasperini: le voci dei giallorossi all'Olimpico

(LaPresse) – “Speriamo bene” è la frase più pronunciata dai tifosi romanisti all’ingresso dello Stadio Olimpico per la prima di serie A contro il Bologna. I giallorossi debuttano con una novità in panchina: Gian Piero Gasperini. L’ex allenatore dell’Atalanta guiderà l’AS Roma con un contratto valido fino al 2028. “Spero che vada bene. Si è presentato bene e con dei nuovi propositi. Magari non ambiamo a un primo posto ma a un posto Champions se tutto va bene” dice un giovane tifoso giallorosso. Più scettico un altro tifoso con più esperienza: “Non mi è mai piaciuto molto Gasperini ma adesso vediamo”. Tutto esaurito per Roma-Bologna all’Olimpico mentre i tifosi entrano confidano le loro speranze, preoccupazioni e rammarichi. “Guarda sono abbastanza inc**ato” dice un tifoso mostrando la sua maglia di Pellegrini, in rotta con la squadra. “Siamo grandi pure senza Gasperini, siamo troppo forti” chiosa un signore.