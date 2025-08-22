Usa, escavatore da 27 tonnellate fuori controllo si schianta a un incrocio stradale

Un escavatore da oltre 27 tonnellate si schianta contro un palo a un incrocio stradale. L’incidente, avvenuto nel primo pomeriggio di Ferragosto, è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza a Milford, in Massachusetts (Usa), e il video è stato pubblicato sui profili social del locale dipartimento di polizia. Il mezzo, completamente fuori controllo, viaggiava ad alta velocità: prima di fermarsi ha urtato un’auto, un guard rail, cartelli stradali e un palo della luce. Le indagini hanno rivelato che il mezzo ha avuto un guasto ai freni mentre percorreva Fortune Boulevard. “È un miracolo che nessuno sia rimasto ucciso o gravemente ferito”, ha dichiarato il capo della polizia di Milford Robert Tusino. “Se un automobilista fosse entrato nell’incrocio solo un secondo prima, avremmo potuto trovarci di fronte a una tragedia indicibile”.