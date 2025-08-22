John Bolton, Fbi perquisisce casa e ufficio ex consigliere per sicurezza nazionale di Trump

L’Fbi ha perquisito l’abitazione nel Maryland, e l’ufficio a Washington, dell’ex consigliere per la sicurezza nazionale dell’amministrazione Trump John Bolton nell’ambito di un’indagine su una presunta diffusione di documenti riservati. Lo ha riferito ad Associated Press una persona informata sui fatti. Bolton è stato il terzo consigliere per la sicurezza nazionale di Trump ed è rimasto in carica per 17 mesi, scontrandosi con lui su Iran, Afghanistan e Corea del Nord. La prima amministrazione Trump aveva cercato senza successo di bloccare la pubblicazione di un libro di Bolton che, secondo quanto affermato, conteneva informazioni riservate. Nel primo giorno del suo secondo mandato, Trump, repubblicano, ha revocato le autorizzazioni di sicurezza a più di quaranta ex funzionari dell’intelligence, tra cui Bolton, il quale era anche tra i tre ex funzionari di Trump a cui il presidente Usa ha revocato la scorta all’inizio di quest’anno. Bolton non è stato arrestato e non è stato accusato di alcun reato.