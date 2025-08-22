Guinea, le forti piogge provocano una frana: almeno 11 morti

Tragedia in una comunità rurale della Guinea, dove le forti piogge che si sono abbattute sul Paese hanno provocato una frana che ha colpito diverse abitazioni uccidendo almeno 11 persone e ferendone gravemente altre 10. Il bilancio delle vittime però, hanno riferito le autorità, è destinato a salire. Secondo quanto comunicato dall’Agenzia nazionale per la gestione delle emergenze, la frana si è verificata mercoledì notte a Maneah, un villaggio nella prefettura di Coyah, a 50 chilometri dalla capitale Conakry. Lo scorso anno in Africa occidentale si è registrato un numero record di inondazioni, che hanno causato oltre mille morti e lo sfollamento di centinaia di migliaia di persone.