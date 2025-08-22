Amanda Knox presenta la serie tv e si emoziona parlando dei figli

Amanda Knox, l’ex studentessa statunitense che trascorse quasi quattro anni in una prigione italiana per l’omicidio di Meredith Kercher a Perugia nel 2007, presenta la serie tv ispirata alla sua storia dal titolo ‘The Twisted Tale of Amanda Knox’, da martedì scorso disponibile su Disney+ e torna sul suo calvario giudiziario. “Ogni singolo giorno, quando sono con i miei figli, mi ricordo che tutto questo sarebbe potuto non accadere. E quindi non mi importa se sono esausta e sopraffatta, perché questa è la vita”, afferma la donna, condannata e poi assolta per l’omicidio della coinquilina inglese.