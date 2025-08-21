Torino, coltivava cannabis in giardino, la Gdf arresta una donna in Val d'Ala: le immagini del blitz

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino hanno tratto in arresto – in flagranza di reato – una 55enne, cittadina italiana, con l’accusa di coltivazione e detenzione per la cessione a terzi di sostanze stupefacenti. L’operazione ha consentito di scoprire, all’interno dell’abitazione, 2 kg. di marijuana già essiccata e confezionata nonché piccole quantità di cocaina e hashish e, all’interno di una serra presente nel terreno pertinenziale, 22 piante di cannabis sativa in fase di coltivazione e circa 300 g. di semi della medesima pianta, oltre a materiale (bilancino e materiale per la macinazione) strumentale alla commercializzazione dello stupefacente.