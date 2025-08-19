Milano, omicidio Corvetto: convalidato arresto di Bryan Josè Vera Siguenza

“C’è stata la convalida dell’arresto e ci siamo avvalsi della facoltà di non rispondere perché, come in ogni giusto processo, vanno comunque appurati non soltanto i fatti, ma anche le circostanze comunque che sono intervenute per portare poi alla commissione del fatto”. Così l’avvocato Laura Chiara Penna, legale di fiducia di Bryan Josè Vera Siguenza, il 30enne ecuadoriano che nella notte tra sabato e domenica ha ucciso a coltellate il marito della sorella, Gabriel Jefferson Jimenez, al termine di una lite per motivi familiari in piazzale Ferrara, nel quartiere Corvetto di Milano.

“Il mio assistito era molto provato, ha ammesso l’omicidio però in circostanze particolari”, ha aggiunto l’avvocato, che ha voluto anche esprimere vicinanza ai familiari della vittima: “Chiaramente mi sento anche di esternare il cordoglio per la vittima e per i familiari”. Alla domanda sulle cause che avrebbero portato al delitto, il legale ha concluso: “Non mi faccia dire cose in maniera impulsiva perché sarebbero considerazioni comunque a caldo oltretutto non supportate da nulla”.