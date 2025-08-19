Milano, crolla ramo su un'auto in transito: paura in via Canonica

Un grosso ramo di un albero è caduto martedì pomeriggio a Milano in via Canonica all’angolo con viale Elvezia, colpendo un van Mercedes con targa slovacca e abbattendo un impianto semaforico. Fortunatamente nessuno degli occupanti del veicolo ha riportato ferite. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno cinturato la zona chiudendo la strada al traffico, mentre i vigili del fuoco, con l’ausilio delle motoseghe, sono al lavoro per tagliare i rami e liberare la carreggiata.