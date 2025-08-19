Gaza, colonne di fumo nero nel cielo di Khan Younis

(LaPresse) Fumo visibile sulla Striscia di Gaza mentre i negoziatori attendono la risposta di Israele alla più recente proposta di cessate il fuoco avanzata dai mediatori arabi. Hamas ha dichiarato di aver accettato un piano elaborato da Egitto e Qatar, simile a uno precedente sostenuto dagli Stati Uniti e già accettato da Israele. L’accordo prevede una tregua di 60 giorni, la liberazione di alcuni ostaggi detenuti da Hamas in cambio di centinaia di prigionieri palestinesi, un massiccio afflusso di aiuti umanitari a Gaza e negoziati per un cessate il fuoco duraturo. Tuttavia, Israele ha ribadito che continuerà la guerra finché tutti gli ostaggi non saranno liberati e Hamas disarmato. Dopo lo stallo nei colloqui del mese scorso, Israele ha annunciato l’intenzione di rioccupare Gaza City e altre aree densamente popolate, aggravando il rischio di una catastrofe umanitaria. L’espansione dell’offensiva ha suscitato indignazione internazionale e preoccupazioni in Israele per la sorte degli ostaggi ancora in mano a Hamas.