Gaffe di Trump al vertice con i leader europei: "Dov'è Stubb?" E lui: "Sono qui"

Gaffe del presidente americano Donald Trump durante il vertice con i leader europei e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca. Trump, nel presentare i partecipanti attorno al tavolo, ha manifestato evidente difficoltà nel riconoscere il presidente finlandese Alexander Stubb, seduto proprio di fronte a lui.

Nel mezzo delle presentazioni, si è rivolto al vuoto: “Il presidente Stubb, della Finlandia, lui è… è qualcuno che… dove siamo qui?”. Il leader di Helsinki ha allora semplicemente risposto: “Sono qui”. A quel punto Trump si è ravveduto dicendo: “Oh! Ti trovo meglio di quanto non ti abbia mai visto. Hai fatto un ottimo lavoro e volevamo averti qui con noi, perché sei una persona che tutti rispettiamo”.