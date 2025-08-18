Ucraina, Kiev denuncia: “Carro armato Mosca con bandiere Russa e Usa”

“I propagandisti russi stanno mostrando un video di equipaggiamenti militari russi che passano all’offensiva con bandiere russe e statunitensi”. È quanto afferma su Telegram il capo dell’Ufficio presidenziale dell’Ucraina Andriy Yermak, pubblicando il video in cui si vede un carro armato russo con le bandiere di Russia e Stati Uniti.

“In realtà, i russi stanno usando i simboli degli Stati Uniti nella loro guerra terroristica di aggressione, caratterizzata dall’uccisione di civili”, aggiunge Yermak, “arroganza totale”.