lunedì 18 agosto 2025

Ultima ora

Ucraina, attacco russo a Kharkiv: le esplosioni riprese dalle telecamere

L’attacco con droni russi su Kharkiv, la seconda città più grande dell’Ucraina, ripreso dalle telecamere. Il raid, condotto nella tarda serata di domenica 17 agosto 2025, ha ucciso sette civili e ferito 20 persone, secondo quanto riferito dalle autorità. Il sindaco di Kharkiv, Ihor Terekhov, ha condiviso il video che mostra l’attacco con esplosioni visibili in lontananza e fumo che sale verso il cielo. Tra i morti ci sono un bambino di 18 mesi e un ragazzo di 16 anni, secondo il capo regionale Oleh Syniehubov.