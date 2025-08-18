Ucraina, attacco russo a Kharkiv: i soccorsi nel palazzo sventrato

Sono saliti a sette i morti nella serie di attacchi lanciati dall’esercito russo contro i quartieri residenziali a Kharkiv, in Ucraina, mercoledì 18 agosto 2025. Oltre 30 persone sono rimaste ferite o hanno riportato gravi conseguenze, secondo la Procura generale ucraina e il sindaco della città Igor Terekhov.

Un razzo Iskander ha colpito un condominio vicino all’area industriale di Kharkiv. Verso le 5 del mattino, cinque droni hanno attaccato un condominio nella stessa zona. L’impatto ha causato il crollo parziale dei pavimenti, uccidendo cinque persone, tra cui un bambino di circa un anno e mezzo. Almeno 19 persone sono rimaste ferite, tra cui bambini. Terekhov ha dichiarato un giorno di lutto nazionale. Lo riporta Rbc-Ucraina.