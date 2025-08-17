Spagna, incendio minaccia villaggio: gli abitanti disperati aiutano i vigili del fuoco

La Spagna ancora alle prese con l’emergenza incendi. Le fiamme, altissime, sono arrivate a minacciare sabato 16 agosto il villaggio di Veiga das Mara, a Vilardevos, nella provincia di Ourense. Alcuni residenti disperati hanno cercato di impedire che un incendio boschivo raggiungesse le loro case, dando una mano ai vigili del fuoco.

Armati di scope, hanno collaborato per cercare di spegnere le fiamme. Le alte temperature in Spagna hanno scatenato un’ondata di incendi che stanno destando particolare preoccupazione in Galizia, León e Cáceres, con più di una dozzina di focolai attivi. Secondo il ministero dell’Interno spagnolo oltre 13.600 membri delle forze di sicurezza dello Stato sono già stati dispiegati per combattere gli incendi boschivi.