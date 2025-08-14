Incendi in Spagna, oltre 8mila persone evacuate. Le immagini dei roghi in Asturia

Sono oltre 8mila le persone che sono state evacuate in Spagna a causa degli incendi che da giorni stanno colpendo il Paese. Lo ha detto il ministro dell’Interno Fernando Grande-Marlaska in un’intervista alla tv pubblica spagnola Tve. “Il numero delle persone evacuate è difficile da quantificare con precisione perché varia molto, ma si tratta di migliaia di persone, oltre 8.000″, ha affermato il ministro. A preoccupare di più è la situazione degli incendi in Castiglia e Leon e in Galizia, in particolare nella provincia di Ourense. Vigili del fuoco impegnati anche nella regione delle Asturie dove si lavora per spegnere le fiamme a Cangas de Narcea.