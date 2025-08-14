Funerali Cecilia de Astis a Milano, il figlio: "Non possiamo dare responsabilità solo ai ragazzini"

“Le istituzioni se ne dovranno occupare, pensare a quello che non è stato possibile fare prima e a quello che si potrà fare dopo. Ormai il presente è che la mia mamma non c’è più”. Così Filippo Di Terlizzi, figlio di Cecilia De Astis, la 71enne travolta e uccisa a Milano da un’auto guidata da un adolescente rom che, insieme a tre coetanei – tutti minori di 14 anni, quindi non imputabili – percorreva le strade della periferia a bordo del veicolo, rubato poco prima a turisti francesi. Le sue parole prima del funerale della donna. “Aiutiamoci come società, come comunità. Siamo un quartiere grande, Milano è una città grande, non siamo l’ultimo paese del mondo, tutti meritiamo rispetto, dignità, solidarietà. Siamo un paese forte: cerchiamo di fare valere la nostra forza”, ha aggiunto l’uomo. “Le forze dell’ordine sanno fare il loro operato, bisogna che tutti noi siamo messi nelle condizioni di poter vivere serenamente senza la paura di fare una passeggiata o una piccola commissione per le strade di tutti i quartieri”, ha concluso, aggiungendo che “non possiamo accollare tutte le responsabilità del gesto sulle spalle” dei ragazzini, che secondo chi ha parlato con loro potrebbero non essersi resi conto completamente di quello che è successo.