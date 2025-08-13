Serbia: scontri in proteste anti-governative, decine di feriti

Violenti scontri sono scoppiati a Vrbas, in Serbia, tra oppositori del governo e sostenitori del presidente Aleksandar Vucic, al culmine di oltre nove mesi di proteste anti-governative. La polizia in tenuta antisommossa è intervenuta per separare i due schieramenti, ma la situazione è degenerata: lancio di razzi, pietre e bottiglie, con decine di feriti, tra cui 16 agenti. Arresti e disordini si sono registrati anche a Backa Palanka, Novi Sad, Nis e Belgrado. Le proteste, iniziate a novembre hanno assunto sempre più toni antigovernativi, con accuse di corruzione mosse al governo Vucic.