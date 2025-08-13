Milano-Cortina, Giorgetti visita l'impianto per il salto con gli sci di Predazzo

Giancarlo Giorgetti visita i cantieri degli impianti di Milano-Cortina 2026. Il ministro dell’Economia ha fatto un sopralluogo, lunedì 11 agosto, allo stadio del salto con gli sci di Predazzo, sede di gara delle prossime Olimpiadi invernali, accompagnato dal presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti. “Ho colto l’occasione della mia presenza in Trentino per constatare l’andamento dei cantieri in vista dei Giochi olimpici come il villaggio olimpico di Predazzo e questo impianto imponente del salto con gli sci. Ho notato con piacere che i lavori sono in linea con le aspettative e i tempi, altrove bisogna correre un po’ di più, ma arriveremo pronti”, ha dichiarato il titolare del Tesoro. Col ministro anche il presidente di Veronafiere Federico Bricolo e il comandante della Scuola alpina delle fiamme gialle di Predazzo, Sergio Lancerin.