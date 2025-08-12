Milano, il camper dei City Angels porta docce e taglia i capelli ai senzatetto

Nelle strade silenziose della Milano di Ferragosto, un camper speciale si muove tra piazze e stazioni, portando non solo beni di prima necessità ai senzatetto, ma anche un servizio gratuito di doccia e barbiere. Alla guida di questa missione solidale ci sono Anna, Cesca e Swat, tre volontari dei City Angels, l’associazione fondata da Mario Furlan nel 1994, che ogni sera, anche nella calura agostana, offre assistenza ai più fragili. L’iniziativa, nata due anni fa in forma improvvisata con semplici bidoni d’acqua a bordo dell’unità mobile, si è evoluta grazie a un sostegno concreto, diventando oggi un vero e proprio presidio itinerante attrezzato per l’ igiene e la cura delle persone. “Qui vengono persone fragili che hanno difficoltà a lavarsi autonomamente nelle docce pubbliche di Milano”, spiega Cesca. Il giro notturno parte dal piazzale della stazione Cadorna e si snoda fino alla stazione Tibaldi, dove i corridoi, ogni notte si trasformano in un dormitorio a cielo aperto. Oltre a una doccia calda, chi lo desidera può anche sedersi davanti a Swat per un taglio di capelli. Tra un saluto e uno scambio di parole, c’è chi esce dal camper con i capelli più corti e lo sguardo un po’ più sereno. Perché a volte, per ritrovare se stessi, basta una doccia e qualcuno che ti chiami per nome.